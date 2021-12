Bollette, Salvini: “Subito un piano nazionale, a giorni proposte a Draghi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – La Lega propone “urgentemente” al Presidente del Consiglio Mario Draghi un “piano nazionale per la sicurezza energetica”, che oltre alle rinnovabili preveda anche maggiore produzione di gas e il ritorno alla ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, che fra pochi anni sarà realtà in numerosi Paesi europei. Lo afferma il segretario del Carroccio, Matteo Salvini. “Dobbiamo tagliare tasse e costi delle Bollette, per evitare a milioni di italiani e migliaia di imprese e artigiani un inverno al buio e al freddo”, ha affermato il leader della Lega. Rendendo noto di aver avuto “nelle ultime ore una fitta rete di contatti con esponenti di governo, del parlamento e di grandi aziende del mondo dell’energia”, entro la settimana arriveranno “le proposte della Lega al ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA – La Lega propone “urgentemente” al Presidente del Consiglio Marioun “per la sicurezza energetica”, che oltre alle rinnovabili preveda anche maggiore produzione di gas e il ritorno alla ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione, che fra pochi anni sarà realtà in numerosi Paesi europei. Lo afferma il segretario del Carroccio, Matteo. “Dobbiamo tagliare tasse e costi delle, per evitare a milioni di italiani e migliaia di imprese e artigiani un inverno al buio e al freddo”, ha affermato il leader della Lega. Rendendo noto di aver avuto “nelle ultime ore una fitta rete di contatti con esponenti di governo, del parlamento e di grandi aziende del mondo dell’energia”, entro la settimana arriveranno “ledella Lega al ...

