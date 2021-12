Bollette | Ostellari | ‘Bonaccini sposa linea Lega | ora confronto senza ideologie’

Leggi su ildenaro

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – "Bene ha fatto Matteo Salvini a porre la questione al Governo: l'emergenza che riguarda tutti, dai pensionati alle grandi aziende, è quella energetica. Fa piacere che, a stretto giro, anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenga sull'argomento. A lui dico parliamo di gas, di nucleare e di transizione ecologica,quelle ideologie e quei pregiudizi che, per colpa della sinistra, tengono fermo il Paese. Le priorità di chi ha a cuore lo sviluppo dell'Italia sono queste, non riproporre il ddl Zan o lalizzazione delle droghe". Così il senatore leghista Andrea, commissarioEmilia per Salvini premier.