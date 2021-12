BNL, sciopero nazionale contro il piano di riorganizzazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bergamo. È il primo sciopero proclamato dagli anni Novanta quello in corso lunedì 27 dicembre in Bnl contro il piano di riorganizzazione varato dalla banca del gruppo francese Bnp Paribas. Fra le intenzioni dell’azienda c’è quella di esternalizzare oltre 900 dipendenti dell’IT e del back-office (a seguito di 8 cessioni di ramo d’azienda) su un totale di 11.500 addetti distribuiti tra uffici centrali e oltre 700 agenzie sparse su tutto il territorio italiano. Si profila anche la chiusura di 135 agenzie nel triennio con conseguenti demansionamenti e cambi di ruolo, casi di mobilità geografica, nonché la sostituzione del personale con gli agenti in quei comuni in cui l’agenzia verrà chiusa e rimpiazzata da un centro finance. In provincia di Bergamo Bnl occupa circa una cinquantina di lavoratori nella sede del capoluogo e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bergamo. È il primoproclamato dagli anni Novanta quello in corso lunedì 27 dicembre in Bnlildivarato dalla banca del gruppo francese Bnp Paribas. Fra le intenzioni dell’azienda c’è quella di esternalizzare oltre 900 dipendenti dell’IT e del back-office (a seguito di 8 cessioni di ramo d’azienda) su un totale di 11.500 addetti distribuiti tra uffici centrali e oltre 700 agenzie sparse su tutto il territorio italiano. Si profila anche la chiusura di 135 agenzie nel triennio con conseguenti demansionamenti e cambi di ruolo, casi di mobilità geografica, nonché la sostituzione del personale con gli agenti in quei comuni in cui l’agenzia verrà chiusa e rimpiazzata da un centro finance. In provincia di Bergamo Bnl occupa circa una cinquantina di lavoratori nella sede del capoluogo e ...

