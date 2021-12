Bisceglie | “Avvistamenti non è un festival” Da oggi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il cinema sperimentale nel suo complesso rapporto con le arti, partendo dalla produzione di Michele Sambin, pioniere della videoarte che da mezzo secolo fa dialogare musica, pittura e immagini e performer di fama internazionale al quale si deve l’introduzione negli anni Settanta della tecnica del videoloop. È la linea guida della diciannovesima edizione di «(non) è un», manifestazione diretta da Antonio Musci e Daniela Di Niso per il Cineclub Canudo in calendario dal 27 al 30 dicembre nel Palazzo Tupputi dicon la produzione di Apulia Film Commission e assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Puglia nell’ambito dell’intervento Apulia CineNetwork 2021 e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di ...

