Bimba di 5 anni intossicata da cocaina L' errore choc del papà | ' L' ha sciolta nell' acqua al posto della medicina'

Advertising

serenel14278447 : RT @fattoquotidiano: Ravenna, cocaina nel bicchiere d’acqua invece della medicina: intossicata bimba di 5 anni. “Non è in pericolo di vita”… - fattoquotidiano : Ravenna, cocaina nel bicchiere d’acqua invece della medicina: intossicata bimba di 5 anni. “Non è in pericolo di vi… - spritzzettino : Il mio collega prefe forse é positivo Anche la sua bimba di 3 anni perché ha febbre e vomito Mi piange il cuore É u… - Nutizieri : Ravenna, cocaina al posto di una medicina: bimba di 5 anni intossicata - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Una bimba di cinque anni ha accusato un grave malore legato a una intossicazione da cocaina. Il padre aveva messo la d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni

Choc a Ravenna dove una bambina di cinqueha accusato un grave malore legato ad un'intossicazione da una dose di cocaina del papà: la ... Lanon è in pericolo di vita A chiamare il 118, è ...RAVENNA Unadi cinqueha accusato un grave malore legato a una intossicazione da una dose di cocaina del padre finita in un bicchiere d'acqua al posto di un farmaco. Il fatto - secondo quanto riferito ...Ma ci sono ancora oltre 5,6 milioni di over 12 senza alcuna copertura contro il Covid. Mentre la campagna pediatrica, partita dieci giorni fa, ha riguardato finora 168.041 bambini tra i 5 e gli 11 ...Mario Rusconi, presidente dell'associazione dei dirigenti scolastici della Capitale: "Le famiglie sono rimaste sconcertate" dalle due circolari in 24 ore sulle quarantene ...