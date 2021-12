Bimba di 2 anni e i genitori in camera iperbarica: intossicati dalla stufetta nella notte di Natale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Zingonia. nella serata di sabato 25 dicembre 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per tre pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di una Bimba di due anni con i suoi genitori di 31 e 33 anni. L’incidente è avvenuto nella abitazione della giovane famiglia in via Verdi a Zanica. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al malfunzionamento di una stufa presente nella camera da letto. Una volta giunti i soccorsi i pazienti sono stati trasportati in ASST Papa Giovanni XXIII. Tutti e tre sono poi stati trasferiti in Habilita alle 22.40. Il trattamento in camera ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Zingonia.serata di sabato 25 dicembre 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per tre pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di unadi duecon i suoidi 31 e 33. L’incidente è avvenutoabitazione della giovane famiglia in via Verdi a Zanica. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al malfunzionamento di una stufa presenteda letto. Una volta giunti i soccorsi i pazienti sono stati trasportati in ASST Papa GiovXXIII. Tutti e tre sono poi stati trasferiti in Habilita alle 22.40. Il trattamento in...

