“Benvenuta principessa” Il vip papà per la terza volta | parto difficile per la moglie | positiva al Covid

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo momenti anche di difficoltà, il vip italiano è diventatoper la. La sua dolce metà Pamela è infatti stata contagiata dal coronavirus, ma nonostante tutto è stata in grado di portare a termine la gravidanza e di concedersi una gioia immensa. Bellissime le parole di suo marito, che ha deciso di postare un’immagine di famiglia e di scrivere un messaggio che è entrato decisamente nel cuore, non solo della coniuge, ma di tutti i follower. L’uomo ha infatti postato sul noto social network Instagram: “Ancora unahai dimostrato quanto sei forte amore mio.. affrontare undae da sola non è facile ma tu sei stata una forza della natura.. finalmente Alice è con noi. Giustamente essendo una femminuccia te ...

Advertising

Carlo96446381 : Buongiorno principessa, benvenuta nel Draghistan. Questi per sentire che la prendono nel culo gli deve entrare 20 c… - NicolaBogani : Benvenuta Gaia …non si poteva scegliere nome migliore per una nuova principessa …?? Auguri @GigiDatome e Chiara - Florennes : @ArtemisiaLove9 @avnawards Sei daverro il benvenuta Dolce principessa #supporto ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuta principessa

piccola: papà ti aspetta a braccia aperte".piccola: papà ti aspetta a braccia aperte". Genoa Criscito (getty images) window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.La moglie Pamela, positiva come gli altri due figli, oggi ha partorito Alice." Dispiace tantissimo non essere lì accanto a te e non vedo l’ora di avervi qui" ...Fiocco rosa in casa Genoa. Il capitano, Mimmo Criscito, è infatti diventato papà per la terza volta. La moglie Pamela ha dato alla luce Alice, la prima figlia femmina.