Bennett: Il Golan è israeliano. E raddoppia gli insediamenti coloniali (Di martedì 28 dicembre 2021) Per Wael Tairabeh, attivista druso contro l’occupazione del Golan siriano, quello che fa più male non è l’annuncio dei piani di sviluppo, senza precedenti, delle colonie israeliane fatto domenica scorsa dal premier Naftali Bennett. «Mi colpisce di più l’unanimità con cui, in seno al Consiglio dei ministri, è stata approvata la decisione», ci dice. Quando, spiega Taraibeh, in apertura della riunione di governo – tenuta nel kibbutz Mevo Hama, una delle 36 colonie israeliane costruite sulle Alture – Bennett ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 28 dicembre 2021) Per Wael Tairabeh, attivista druso contro l’occupazione delsiriano, quello che fa più male non è l’annuncio dei piani di sviluppo, senza precedenti, delle colonie israeliane fatto domenica scorsa dal premier Naftali. «Mi colpisce di più l’unanimità con cui, in seno al Consiglio dei ministri, è stata approvata la decisione», ci dice. Quando, spiega Taraibeh, in apertura della riunione di governo – tenuta nel kibbutz Mevo Hama, una delle 36 colonie israeliane costruite sulle Alture –ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

