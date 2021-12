Benevento, Mastella preoccupato dalla variante Omicron: “Chiusura scuole non da escludere” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid 19 a Benevento: il sindaco Clemente Mastella è preoccupato dall’aumento dei contagi e non esclude la Chiusura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è molto preoccupato dal diffondersi della variante Omicron. Per questo motivo, il primo cittadino non esclude una ulteriore Chiusura delle scuole dopo le vacanze natalizie, Leggi su 2anews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Covid 19 a: il sindaco Clementedall’aumento dei contagi e non esclude ladelledopo le vacanze natalizie. Il sindaco di, Clemente, è moltodal diffondersi della. Per questo motivo, il primo cittadino non esclude una ulterioredelledopo le vacanze natalizie,

