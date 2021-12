Bellinazzo: “Nel periodo Covid il Napoli favorito dai suoi bilanci, ma ….” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Bellinazzo: “Nel periodo Covid il Napoli favorito dai suoi bilanci in ordine, ma non può scivolare oltre il 4° posto per il terzo anno di fila, dovrebbe comprare un difensore” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Bellinazzo, economista, che ha parlato dell’emergenza Covid, del Napoli e di altro. Queste le sue parole: SULL’EMERGENZA Covid “L’emergenza Covid comporta la necessità di adottare misure che oggi sono semplici e inefficaci. -afferma Bellinazzo – La Serie A è ferma, ma la Serie B si è dovuta fermare, nel basket si gioca con il contagocce. Immaginavamo di avere queste problematiche alle spalle ma non è così. In NBA hanno ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 27 dicembre 2021): “Nelildaiin ordine, ma non può scivolare oltre il 4° posto per il terzo anno di fila, dovrebbe comprare un difensore” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco, economista, che ha parlato dell’emergenza, dele di altro. Queste le sue parole: SULL’EMERGENZA“L’emergenzacomporta la necessità di adottare misure che oggi sono semplici e inefficaci. -afferma– La Serie A è ferma, ma la Serie B si è dovuta fermare, nel basket si gioca con il contagocce. Immaginavamo di avere queste problematiche alle spalle ma non è così. In NBA hanno ...

