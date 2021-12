Belgio | vaccinato almeno otto volte «per vendere Green pass falsi» | arrestato

(Di martedì 28 dicembre 2021) Un uomo è statomentre si preparava a ricevere la nona dose di vaccino contro il Coronavirus in un centro vaccinale di Charleroi, a sud di Bruxelles. Le altreprecedenti si era presentato con documenti di identità diversi, facendosi somministrare il farmaco anti-Covid a nome di altre persone. Le autorità sospettano che l’uomo abbia ricevuto dei compensi in cambio della promessa di presentarsi al posto di chi non voleva farsi iniettare la dose di vaccino. A ogni appuntamento l’uomo, apparentemente in buona salute al momento dell’arresto, ha fornito una carta d’identità non sua, al fine di ottenere un falsosanitario per chi ne aveva fatto richiesta, probabilmente pagando. Altrepersone coinnella vicenda sono state identificate. L’operazione, ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Belgio, si fa vaccinare 8 volte “per vendere greenpass” - Open_gol : Le autorità sospettano che l'uomo abbia ricevuto dei compensi, presentandosi al posto di chi non voleva farsi vacci… - chiarapellegri9 : RT @SkyTG24: Covid Belgio, si fa vaccinare 8 volte “per vendere greenpass” - crispadafora : RT @SkyTG24: Covid Belgio, si fa vaccinare 8 volte “per vendere greenpass” - Ntonio71 : RT @SkyTG24: Covid Belgio, si fa vaccinare 8 volte “per vendere greenpass” -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio vaccinato

Un uomo è stato arrestato nei giorni scorsi in un centro vaccinale di Charleroi, a Sud di Bruxelles, quando si è presentato per avere una nona dose di vaccino dopo averne già ricevute otto ...Anche insi fa strada l'ipotesi della vaccinazione obbligatoria, quanto meno nella versione già ... i due Paesi che hanno imposto 'de facto' un lockdown quasi totale per chi non si è. ...In Francia le novità sono arrivate dal Consiglio di difesa sanitaria, presieduto nel primo pomeriggio da Emmanuel Macron all'Eliseo, e dalla successiva ...La variante Omicron prende piede. Nel giorno di Natale, infatti, i casi in Italia erano circa il 45% del totale, come indicano i dati elaborati dal fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento.