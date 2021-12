Belen perchè l’hai fatto! Errore imperdonabile e l’indizio svelato

(Di lunedì 27 dicembre 2021)ed Antonino si sono lasciati definitivamente o c’è un ritorno di fiamma? Un indizio può svelarcerlo che pochi hanno notato. Queste le domande che i fans si pongono quotidianamente e si cerca di scoprire la verità. Ma ecco cheha commesso unfatale lasciando un indizio che può svelare il segreto della coppia. I Vip non riescono a fare a meno di comunicare tramite i social e neanche

Advertising

FraPol30 : RT @_DAGOSPIA_: VAGINA MORIC ACCUSA BELEN DI AVER BACIATO IL FIGLIO CARLOS MARIA CHE SMENTISCE: ‘STRONZATE’-E CORONA - Nick_the_bitch : RT @_DAGOSPIA_: VAGINA MORIC ACCUSA BELEN DI AVER BACIATO IL FIGLIO CARLOS MARIA CHE SMENTISCE: ‘STRONZATE’-E CORONA - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: VAGINA MORIC ACCUSA BELEN DI AVER BACIATO IL FIGLIO CARLOS MARIA CHE SMENTISCE: ‘STRONZATE’-E CORONA - _DAGOSPIA_ : VAGINA MORIC ACCUSA BELEN DI AVER BACIATO IL FIGLIO CARLOS MARIA CHE SMENTISCE: ‘STRONZATE’-E CORONA… - zazoomblog : Clamoroso Nina Moric e l’accusa shock a Belen: “Perché hai fatto questo a mio figlio?” - #Clamoroso #Moric #l’accu… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen perchè

Nel corso della mattinata di Santo Stefano, Nina Moric su Instagram (con alcune Ig stories poi rimosse), ha lanciato pesanti accuse nei confronti diRodriguez e Fabrizio Corona. In pratica, ..., infatti, aveva pubblicato una foto insieme a Luna Marì con una didascalia dolcissima: "Io ti renderò libera". Ma forse per smorzare un po' l'attenzione, forse per depistare le voci su di loro, ...