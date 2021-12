Belen nella bufera, Carlos Maria il figlio di Corona le rivolge accuse pesanti, fuori di sè Nina Moric ma poi il ragazzo … (Di lunedì 27 dicembre 2021) Belen Rodriguez pare stia vivendo un Natale da single perchè le voci di crisi tra lei e Antonino sono sempre più insistenti. I due, nonostante l’arrivo della piccola Luna Marie, sembra si siano lasciati e forse avrebbero anche riprovato a stare insieme senza, però, riuscirci. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito questa loro nuova situazione sentimentale ma dalle foto che postano pare proprio che vivano in case separate. Carlos Maria, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona accusa Belen Qualche ora fa, Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha accusato in modo pesante Belen di averlo baciato ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021)Rodriguez pare stia vivendo un Natale da single perchè le voci di crisi tra lei e Antonino sono sempre più insistenti. I due, nonostante l’arrivo della piccola Luna Marie, sembra si siano lasciati e forse avrebbero anche riprovato a stare insieme senza, però, riuscirci. I diretti interessati non hanno né confermato né smentito questa loro nuova situazione sentimentale ma dalle foto che postano pare proprio che vivano in case separate., ildie FabrizioaccusaQualche ora fa,, ildi Fabrizioha accusato in modo pesantedi averlo baciato ...

