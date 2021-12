Beautiful anticipazioni (27 dicembre 2021 – 2 gennaio 2022): Hope faccia a faccia col suo manichino, proposta di matrimonio per Zoe (Di lunedì 27 dicembre 2021) Beautiful Beautiful non si ferma nemmeno a Capodanno. Questa settimana la soap sarà in onda 7 giorni su 7. A tenere banco il manichino di Hope, posseduto da Thomas, e un’inattesa proposta di matrimonio. Maggiori dettagli nella nostra anticipazioni. Beautiful anticipazioni da lunedì 27 dicembre a domenica 2 gennaio 2021 Liam (Scott Clifton) e Thomas hanno avuto una discussione molto animata a casa di quest’ultimo. Quando Liam se ne va, Thomas (Matthew Atkinson), in preda ad una delle sue allucinazioni, crede di sentire il manichino spronarlo ad uccidere Liam, ma riesce a resistere. Hope (Annika Noelle), Liam e Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021)non si ferma nemmeno a Capodanno. Questa settimana la soap sarà in onda 7 giorni su 7. A tenere banco ildi, posseduto da Thomas, e un’inattesadi. Maggiori dettagli nella nostrada lunedì 27a domenica 2Liam (Scott Clifton) e Thomas hanno avuto una discussione molto animata a casa di quest’ultimo. Quando Liam se ne va, Thomas (Matthew Atkinson), in preda ad una delle sue allucinazioni, crede di sentire ilspronarlo ad uccidere Liam, ma riesce a resistere.(Annika Noelle), Liam e Steffy (Jacqueline McInnes Wood) ...

