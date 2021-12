Bayern Monaco, Hoeness: «Lewandowski potrebbe diventare primo ministro polacco» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uli Hoeness, ex presidente del Bayern Monaco, elogia pubblicamente Robert Lewandowski: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Kicker, l’ex presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha parlato così di Robert Lewandowski. DICHIARAZIONI – «Robert è una persona che pensa molto, un ragazzo intelligente che ha una visione chiara del mondo. Se entrasse in politica sono certo che sarebbe in grado di diventare il primo ministro della Polonia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Uli, ex presidente del, elogia pubblicamente Robert: le sue dichiarazioni Ai microfoni di Kicker, l’ex presidente delUliha parlato così di Robert. DICHIARAZIONI – «Robert è una persona che pensa molto, un ragazzo intelligente che ha una visione chiara del mondo. Se entrasse in politica sono certo che sarebbe in grado diildella Polonia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Lewandowski vince il premio intitolato a Maradona Robert Lewandowski è il vincitore del riconoscimento intitolato a Diego Armando Maradona nel corso dei Globe Soccer Awards di Dubai. Il polacco del Bayern Monaco è stato premiato da Stefano Ceci , ex manager e grande amico del Pibe de Oro, per essere stato l'attaccante più prolifico del 2021: " Senza i miei compagni e i miei allenatori sarebbe ...

