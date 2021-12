Bassetti demolisce la strategia anti-Covid del Governo I migliori stanno combattendo la pandemia con gli strumenti del 2020 “Finiamola con il tracciamento e le quarantene dei contatti” Intanto Figliuolo promette l’ennesima spallata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) “Abbiamo oltre 50mila casi al giorno, diventeranno molti di più,con ile ledei. Chi è malato deve stare a casa e dobbiamo finire con il. Non possiamo continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato decine di persone (i) per ogni tampone positivo”. È quanto ha detto al Secolo XIX il direttore delle Malattie Infettive dell’area metropolitana genovese, Matteoa proposito dell’andamento dellain Italia e delle recenti misure messe in campo dal(qui il focus). “Deve cambiare tutto – ha aggiunto l’esperto -, non possiamo contrastare ildi dicembre 2021 con glinormativi del dicembre ...