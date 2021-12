Basket Nba, non si ferma l’emergenza Covid: anche Tatum dei Boston Celtics in quarantena (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics, è stato inserita nell’elenco dei giocatori in quarantena secondo il protocollo anti-Covid. Il 23enne quindi non giocherà contro i Minnesota Timberwolves. Tatum era già stato messo in quarantena per due settimane lo scorso gennaio quando aveva contratto il virus. Diventa così il nono giocatore di Boston messo in quarantena dopo Enes Freedom (ex Enes Kanter), Bruno Fernando, Justin Jackson, CJ Miles, Aaron Nesmith, Josh Richardson, Dennis Schroder e Grant Williams. In totale, in Nba, sono 124 i giocatori in isolamento. Ricordiamo come le regole della Nba prevedono che i giocatori con protocollo anti-Covid debbano andare in isolamento per dieci giorni fino a quando non registrano ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jayson, stella dei, è stato inserita nell’elenco dei giocatori insecondo il protocollo anti-. Il 23enne quindi non giocherà contro i Minnesota Timberwolves.era già stato messo inper due settimane lo scorso gennaio quando aveva contratto il virus. Diventa così il nono giocatore dimesso indopo Enes Freedom (ex Enes Kanter), Bruno Fernando, Justin Jackson, CJ Miles, Aaron Nesmith, Josh Richardson, Dennis Schroder e Grant Williams. In totale, in Nba, sono 124 i giocatori in isolamento. Ricordiamo come le regole della Nba prevedono che i giocatori con protocollo anti-debbano andare in isolamento per dieci giorni fino a quando non registrano ...

NBA - I Memphis Grizzlies aggiungono Xavier Sneed I Memphis Grizzlies hanno aggiunto al proprio roster Xavier Sneed. Accordo decadale per la guardia prodotto di Kansas City, che nelle ultime due stagioni ha giocato per i Greensboro Swarm.

