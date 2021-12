Basket, Eurolega 2021/2022: Fenerbahce-Real Madrid rinviata per Coronavirus (Di lunedì 27 dicembre 2021) Fenerbahce Beko Istanbul-Real Madrid non andrà in scena in data mercoledì 29 dicembre, in quanto rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. La diciottesima giornata dell’Eurolega di Basket dunque non andrà a compimento come precedentemente programmato, dopo la richiesta di sospensione dei madrileni. Troppi casi di positività al Covid-19 tra i Blancos, che hanno reso impossibile la disputa in Turchia; questo sia in termini numerici che strategici, considerando che un viaggio aereo avrebbe potuto compromettere ulteriormente la situazione e propagare eventualmente ancor di più il virus pandemico. Meno di 8 cestisti attualmente disponibili per il Real Madrid; ancor meno del minimo necessario per l’inizio del match, stabilito dal ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021)Beko Istanbul-non andrà in scena in data mercoledì 29 dicembre, in quantoa causa dell’emergenza. La diciottesima giornata dell’didunque non andrà a compimento come precedentemente programmato, dopo la richiesta di sospensione dei madrileni. Troppi casi di positività al Covid-19 tra i Blancos, che hanno reso impossibile la disputa in Turchia; questo sia in termini numerici che strategici, considerando che un viaggio aereo avrebbe potuto compromettere ulteriormente la situazione e propagare eventualmente ancor di più il virus pandemico. Meno di 8 cestisti attualmente disponibili per il; ancor meno del minimo necessario per l’inizio del match, stabilito dal ...

