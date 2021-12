Bari, Paponi: “Volevo rimettermi in gioco, squadra forte. Polito mi ha convinto così” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le parole del centravanti della formazione pugliese che ha analizzato questa prima parte di stagione Leggi su mediagol (Di lunedì 27 dicembre 2021) Le parole del centravanti della formazione pugliese che ha analizzato questa prima parte di stagione

Advertising

ILOVEPACALCIO : Bari, Paponi: «Qui squadra forte e grande gruppo. Giocare con Botta e Antenucci è facile per tutti» - Ilovepalermoc… - sscalciobari : Si torna in campo per il secondo tempo con un cambio nelle fila del Bari: fuori Paponi, dentro Cheddira.… - sscalciobari : 32' pt #PalermoBari 0-0 // Tris di cambi per il Bari, dopo l'ingresso di Gigliotti al posto di Paponi nei minuti fi… - sscalciobari : 11' pt #PalermoBari 0-0 // Occasione per il Bari: Paponi supera Lancini e in area fa partire il diagonale. Pelagott… - TuttoBariCalcio : ?? Verso PALERMO-BARI, la probabile #formazione ? Tante certezze: in avanti #Antenucci-Paponi @ Palermo, Italy -