Barbara d’Urso, Mediaset la vuole per La Pupa e il Secchione: le richieste della conduttrice (Di lunedì 27 dicembre 2021) Starebbe continuando a ritmo serrato il corteggiamento da parte di Mediaset per portare Barbara d’Urso alla conduzione de La Pupa e il Secchione, programma che la conduttrice non disdegnerebbe. A delle sue condizioni, però, Da quando il reality show di Italia 1 è tornato con la formula La Pupa e il Secchione e Viceversa lo studio televisivo è sparito, così come il daytime ed anche la diretta. Cose che Barbara d’Urso vorrebbe ripristinare con il suo arrivo per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice avrebbe fatto alcune richieste prima di firmare il contratto. ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 dicembre 2021) Starebbe continuando a ritmo serrato il corteggiamento da parte diper portarealla conduzione de Lae il, programma che lanon disdegnerebbe. A delle sue condizioni, però, Da quando il reality show di Italia 1 è tornato con la formula Lae ile Viceversa lo studio televisivo è sparito, così come il daytime ed anche la diretta. Cose chevorrebbe ripristinare con il suo arrivo per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, laavrebbe fatto alcuneprima di firmare il contratto. ...

