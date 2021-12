Barbara d’Urso al posto di Signorini? L’ipotesi dei fan (Di lunedì 27 dicembre 2021) Barbara d’Urso ha augurato buone feste a tutti i suoi followers di Instagram con uno scatto molto particolare, che ha fatto subito venire in mente il Grande Fratello! La conduttrice avrà voluto lanciare un segnale per il futuro? I fan hanno subito ipotizzato che la d’Urso possa tornare a condurre il reality, magari al posto di Signorini! Barbara d’Urso, in attesa di tornare alla guida di Pomeriggio 5 Leggi su solodonna (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha augurato buone feste a tutti i suoi followers di Instagram con uno scatto molto particolare, che ha fatto subito venire in mente il Grande Fratello! La conduttrice avrà voluto lanciare un segnale per il futuro? I fan hanno subito ipotizzato che lapossa tornare a condurre il reality, magari aldi, in attesa di tornare alla guida di Pomeriggio 5

Advertising

j_gufo : @Segnale_Orario Nella scala Signorini siamo due gradini sotto il tutorial di Barbara D'Urso su come sanificarsi le mani. - riksanchezreal : @sicktrader66 @TipoNomeForma A me sa che te in strada non ci sei mai arrivato. Non mi interessa quanti non vaccinat… - Giuliafreak : @una_lipa Anche io vorrei troppo Cate Blanchett al posto di Barbara D'Urso - amicaxamica : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - jisvngsavage : @HEROS0UP avevo letto barbara a parte e stavo cercando di capire in cosa assomigliasse alla d’urso HCMZJAKKZ -