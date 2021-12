Bando di concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito”, scadenza 31 gennaio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Luiss, nell’ambito degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto a maggio 2021 unitamente al Ministero della Giustizia, al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, promuove un concorso rivolto alle istituzioni scolastiche collocate in contesti di maggiore disagio sociale, mirante a sensibilizzare le giovani generazioni al valore del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Luiss, nell’ambito degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto a maggio 2021 unitamente al MinisteroGiustizia, al Ministero dell’Università eRicerca, al Consiglio SuperioreMagistratura, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, promuove unrivolto alle istituzioni scolastiche collocate in contesti di maggiore disagio sociale, mirante a sensibilizzare le giovani generazioni al valore del rispetto delle regole elotta alla corruzione. L'articolo .

