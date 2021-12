Balotelli senza freni: la frecciata sui social fa discutere! (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mario Balotelli continua a segnare e l’Adana Demirspor si piazza dietro le grandi del campionato turco. Ieri nella 19ª giornata della Super Lig la squadra allenata da Vincenzo Montella ha pareggiato per 1-1 sul campo del Goztepe con un gran gol proprio di Super Mario. Mario Balotelli sul suo profilo InstagramL’ex attaccante di Inter e Milan ha poi postato sulle sue Instagram Stories una foto dopo il gran gol con una frase polemica. Queste le parole di Balotelli: ”Quando i geni del calcio ridono al fatto di un mio ritorno in nazionale, io vi rispondo così”. Una vera e propria stoccata di Super Mario dopo le recenti voci di un suo possibile ritorno in maglia azzurra. Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 dicembre 2021) Mariocontinua a segnare e l’Adana Demirspor si piazza dietro le grandi del campionato turco. Ieri nella 19ª giornata della Super Lig la squadra allenata da Vincenzo Montella ha pareggiato per 1-1 sul campo del Goztepe con un gran gol proprio di Super Mario. Mariosul suo profilo InstagramL’ex attaccante di Inter e Milan ha poi postato sulle sue Instagram Stories una foto dopo il gran gol con una frase polemica. Queste le parole di: ”Quando i geni del calcio ridono al fatto di un mio ritorno in nazionale, io vi rispondo così”. Una vera e propria stoccata di Super Mario dopo le recenti voci di un suo possibile ritorno in maglia azzurra.

Advertising

TramoMario : Mario #Balotelli è ancora oggi, nonostante tutto, uno degli attaccanti più forti italiani. Convocherei senza dubbio… - robertobraccin1 : @granatiere1906 Tranquillo, arriveranno in C.L, lo vanno dicendo da tempo che senza i soldi della C.L non possono f… - Scaes3 : @kravotz @AzzoJacopo Può essere come dici tu, ma l'indolenza che ha mostrato in campo ha fatto infuriare de Light,… -