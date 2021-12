Balotelli ancora a segno, e sono sette L'Adana di Montella risale dietro le grandi (Di lunedì 27 dicembre 2021) ISTANBUL Mario Balotelli continua a segnare e l'Adana Demirspor si piazza dietro le grandi del campionato turco. Ieri nella 19ª giornata della Super Lig la squadra allenata da Vincenzo Montella ha ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) ISTANBUL Mariocontinua a segnare e l'Demirspor si piazzaledel campionato turco. Ieri nella 19ª giornata della Super Lig la squadra allenata da Vincenzoha ...

Advertising

pavli84 : @FBiasin Io che spero ancora che balotelli torni utile. - ilfumattiareal : E c’è ancora chi pensa che uno così in nazionale non possa far comodo. Altra categoria, sempre sostenuto!… - MomentiCalcio : #SuperLigturca, #Balotelli segna ancora: l’Adana pareggia 1-1 contro il Goztepe - serieAnews_com : Mario #Balotelli ancora protagonista in #Turchia: grande gol in #SuperLig per 'Super Mario' - TramoMario : Mario #Balotelli è ancora oggi, nonostante tutto, uno degli attaccanti più forti italiani. Convocherei senza dubbio… -