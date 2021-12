Ballando con le Stelle 16, Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Nella sua ultima intervista il ballerino racconta che… (Di lunedì 27 dicembre 2021) La coppia composta da Vito Coppola e Arisa è stata quella che si è aggiudicata la vittoria a Ballando con le Stelle 16, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Questa volta a raccontare la sua esperienza nello show è stato il ballerino professionista a Fanpage.it, partendo proprio dal fatto che si sia portato a casa la vittoria: Non sono partito con l’idea di poter vincere. Poi pian piano, vivendo il percorso, ho iniziato a pensare di potercela fare ad arrivare in finale. Nell’ultima puntata, è stato tutto talmente veloce che non ho nemmeno realizzato. Mi sono ritrovato sul podio. Mentre cadevano i coriandoli, io e Arisa ci siamo scambiati un sorriso. Entrambi abbiamo pensato: “Cavolo, abbiamo vinto”. Devo dire che è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La coppia composta daè stata quella che si è aggiudicata la vittoria acon le16, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Questa volta are la sua esperienza nello show è stato ilprofessionista a Fanpage.it, partendo proprio dal fatto che si sia portato a casa la vittoria: Non sono partito con l’idea di poter vincere. Poi pian piano, vivendo il percorso, ho iniziato a pensare di potercela fare ad arrivare in finale. Nell’puntata, è stato tutto talmente veloce che non ho nemmeno realizzato. Mi sono ritrovato sul podio. Mentre cadevano i coriandoli, io eci siamo scambiati un sorriso. Entrambi abbiamo pensato: “Cavolo, abbiamo vinto”. Devo dire che è ...

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - EYES0NWANG : mia mamma sta ballando con i got7, che bellina che è - mattinodipadova : Il Natale che vorrei… non si compra con i schei! Anche quest’anno le Scuole Bruni di Padova desiderano augurare a t… -