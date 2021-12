Bacio tra Miriana e Biagio prima dell’esito della nomination al GF Vip | la promessa | “Vediamoci fuori!” – VIDEO

(Di lunedì 27 dicembre 2021)Trevisan eD’Anelli finalmente si sono lasciati andare baciandosi con trasporto. Durante la festa per il compleanno di Jessica Selassiè, la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, ha deciso di abbassare le “armi”.traLei frenata per il figlio che la guarda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Bacio tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli prima dell'esito della nomination al Grande Fratello Vip, la promessa: "Vediamoci fuori".