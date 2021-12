Baci ormai al bando ma sono «il sentiero della vita»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) «Dura un attimo, si ricorda per sempre. Ilo è un piccolo gesto capace di esternare una gamma infinita di sentimenti. Amore, compassione, dolcezza, dedizione, passione, riconoscenza, tristezza, dolore, perdono». È intrigante la chiave di lettura scelta da Marino Niola, …

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Baci ormai

L'Eco di Bergamo

A partire da incomprensioni e tensioni fino aappassionati e molto altro ancora. Insomma, sono ... Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni,, sembrerebbe essere scoppiata la passione. ...Evitando nelle tre ore a tavola tra tortellini, lessi con la pearà e pandori,abbracci ed ... nel dubbio ha fatto in casa un altro test, che tanto nella dispensa le scorte di tamponi hanno...Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono sempre più complici e ormai non hanno più alcuna resistenza: tra loro è scattato un bacio ...La conversazione nella notte tra Gianmaria e Alessandro: i due si confrontano in sauna su ciò che sta accadendo con Sophie.