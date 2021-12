Australia, l’errore dell’ospedale: a 1.400 persone arriva il test negativo ma sono positivi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Succede all’ospedale di Sidney che, in queste ore e in fretta e furia, ha dovuto contattare 995 persone per comunicare loro che i referti negativi al test anti-Covid erano sbagliati. Tutti e 995, infatti, erano positivi. A questi si aggiungano le altre 400 persone contattate in precedenza, facendo salire il totale dei referti sbagliati a 1.395. I tamponi che hanno mandato in tilt il St Vincent’s Hospital sono quelli eseguiti poco prima di Natale, tra il 22 e il 23 dicembre. Il problema non è tanto l’errore umano quanto il fatto che le persone, risultate negative per errore, abbiano poi avuto contatti con altri che adesso dovranno andare in quarantena, visto che potrebbero essere stati infettati. Intanto le autorità Australiane hanno comunicato la ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Succede all’ospedale di Sidney che, in queste ore e in fretta e furia, ha dovuto contattare 995per comunicare loro che i referti negativi alanti-Covid erano sbagliati. Tutti e 995, infatti, erano. A questi si aggiungano le altre 400contattate in precedenza, facendo salire il totale dei referti sbagliati a 1.395. I tamponi che hanno mandato in tilt il St Vincent’s Hospitalquelli eseguiti poco prima di Natale, tra il 22 e il 23 dicembre. Il problema non è tantoumano quanto il fatto che le, risultate negative per errore, abbiano poi avuto contatti con altri che adesso dovranno andare in quarantena, visto che potrebbero essere stati infettati. Intanto le autoritàne hanno comunicato la ...

Advertising

Miti_Vigliero : Ops... L'ospedale che ha certificato per errore come negativi quasi 1.400 positivi È successo a Sydney, in Austra… - infoitscienza : Covid Australia, l'errore dell'ospedale: referti negativi a 400 positivi. Mille in dubbio - qnazionale : Australia, l'errore dell'ospedale: referti negativi a 400 positivi. Quasi mille in dubbio - arscomunicandi : @GavinoSanna1967 A mio avviso l’errore sta nel pensare che loro stiano sbagliando, mentre invece stanno sempliceme… -