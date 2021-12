ATP Cup 2022 | tante defezioni a Sydney Gli equilibri cambiano e l’Italia…

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La stagione agonistica del tennis presto riprenderà. Si comincerà infatti dal 1° al 9 gennaio acon l’ATP Cup, torneo per nazioni che vedrà confrontarsi sedici squadre, suddivise in quattro gruppi da quattro formazioni ciascuno. Una rassegna nella quale è presente anche l’Italia che avrà a sua disposizione Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Fabio Fognini. Gli azzurri, finalisti nell’edizione 2021, vorranno replicare questo risultato e magari spingersi oltre. Tuttavia, sulla carta, il raggruppamento nel quale sono stati inseriti è piuttosto impegnativo: Russia, Austria e Australia sono le rivali. Nel corso di questo avvicinamento alla competizione però si stanno registrando non poche assenze dovute a contrattempi di vario genere. Restando al gruppo degli azzurri, l’Austria non potrà contare sul contributo del suo n.1, Dominic ...