Atalanta, visite per Boga e firma non prima del 31 dicembre (Di lunedì 27 dicembre 2021) Jeremie Boga e l'Atalanta sono promessi sposi, ma non potranno ufficializzarlo prima del 31 dicembre. Oggi infatti è iniziato oggi il ritiro pre-Coppa d'Africa della nazionale della Costa d'Avorio in Arabia Saudita. Qui si trova l'ala del Sassuolo, che sarà acquistato dai nerazzurri per 22 milioni di euro. Insieme a lui, anche altre conoscenze del calcio italiano: Hamed Traorè, Franck Kessie e Jean-Daniel Akpa Akpro. visite mediche e firma, quindi, slitteranno per fine anno per Boga. Dopo di ciò, il 6 gennaio, la rappresentazione ivoriana raggiungerò Douala, in Camerun, per l'inizio della Coppa d'Africa. A seconda poi dei risultati della squadra in questa competizione, Boga sarà a disposizione di Gasperini tra fine gennaio e inizio febbraio.

