Atalanta, Lovato promesso sposo al Cagliari: va in prestito, mercoledì le visite mediche (Di lunedì 27 dicembre 2021) In seguito alla chiusura del colpo in attacco con l’arrivo di Jeremie Boga alla corte di Gasperini, i dirigenti atalantini stanno per completare un’altra operazione di mercato, questa volta in uscita. Il difensore Matteo Lovato è in procinto di trasferirsi al Cagliari con la formula del prestito senza diritto di riscatto. mercoledì 29 dicembre sono state fissate le visite mediche di rito. Il tecnico di Grugliasco nel girone di andata gli ha concesso poco spazio utilizzandolo appena sette volte per un totale di 347 minuti tra Champions e campionato. Il ragazzo classe 2000 su cui la Dea ha investito la scorsa estate 8 milioni di euro, è un giovane di prospettiva con ampi margini di miglioramento. Per fare esperienza però ha bisogno di giocare titolare e accumulare presenze. L’obiettivo è ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 dicembre 2021) In seguito alla chiusura del colpo in attacco con l’arrivo di Jeremie Boga alla corte di Gasperini, i dirigenti atalantini stanno per completare un’altra operazione di mercato, questa volta in uscita. Il difensore Matteoè in procinto di trasferirsi alcon la formula delsenza diritto di riscatto.29 dicembre sono state fissate ledi rito. Il tecnico di Grugliasco nel girone di andata gli ha concesso poco spazio utilizzandolo appena sette volte per un totale di 347 minuti tra Champions e campionato. Il ragazzo classe 2000 su cui la Dea ha investito la scorsa estate 8 milioni di euro, è un giovane di prospettiva con ampi margini di miglioramento. Per fare esperienza però ha bisogno di giocare titolare e accumulare presenze. L’obiettivo è ...

