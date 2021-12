Atalanta, Boga in ritiro per la Coppa d’Africa: a Bergamo a fine anno (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’attaccante non è stato a Zingonia lunedì 27 dicembre. Ha dovuto raggiungere lo stage di avvicinamento alla Coppa d’Africa della Costa d’Avorio a Gedda, in Arabia Saudita. Atteso a Bergamo il 31 dicembre. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’attaccante non è stato a Zingonia lunedì 27 dicembre. Ha dovuto raggiungere lo stage di avvicinamento alladella Costa d’Avorio a Gedda, in Arabia Saudita. Atteso ail 31 dicembre.

Advertising

AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - Glongari : Abbondanza in attacco per l’#Atalanta dopo l’arrivo di #Boga. Oltre al partente #Miranchuk occhio anche alla situaz… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - Sciortimax : @gippu1 …trascurando che ha appena dato all’Atalanta Boga per 22 mln. Questa estate si parlava di 30-35 - webecodibergamo : Il giocatore da oggi è in ritiro con la nazionale della Costa d’Avorio in Arabia Saudita, in vista della Coppa d'Af… -