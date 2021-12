Assegno unico, rischio beffa per 413mila famiglie che nel 2022 riceveranno meno soldi di prima (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ufficio parlamentare di bilancio lancia l’allarme, senza interventi correttivi l’Assegno unico rischia di rivelarsi una beffa per 746mila famiglie. Come rileva oggi il quotidiano la Repubblica riprendendo lo studio, per il 10% dei nuclei familiari il nuovo regime potrebbe tradursi in uno svantaggio rispetto alla situazione precedente con una perdita per 503 euro. La misura dell’Assegno unico, operativa dal prossimo marzo, vale complessivamente poco più di 18 miliardi l’anno, di cui 6 miliardi “freschi” ossia aggiunti ai 12 reperiti accorpando le altre agevolazioni. Il nuovo Assegno unico elimina e sostituisce infatti una serie di precedenti misure, dai vari bonus mamma e bebè alle detrazioni. In teoria con un vantaggio (o almeno non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) L’ufficio parlamentare di bilancio lancia l’allarme, senza interventi correttivi l’rischia di rivelarsi unaper 746mila. Come rileva oggi il quotidiano la Repubblica riprendendo lo studio, per il 10% dei nuclei familiari il nuovo regime potrebbe tradursi in uno svantaggio rispetto alla situazione precedente con una perdita per 503 euro. La misura dell’, operativa dal prossimo marzo, vale complessivamente poco più di 18 miliardi l’anno, di cui 6 miliardi “freschi” ossia aggiunti ai 12 reperiti accorpando le altre agevolazioni. Il nuovoelimina e sostituisce infatti una serie di precedenti misure, dai vari bonus mamma e bebè alle detrazioni. In teoria con un vantaggio (o alnon ...

