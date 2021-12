Asl Napoli: «Trasferta a Torino? Impossibile dire qualcosa» (Di lunedì 27 dicembre 2021) D’Amore, direttore dell’Asl 2 di Napoli, ha parlato della situazione in casa azzurra verso la Juventus Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2, ha parlato a Fanpage.it della situazione Covid in casa azzurra. Le sue parole verso Juventus-Napoli. COVID Napoli – «Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. È una situazione sicuramente da monitorare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) D’Amore,ttore dell’Asl 2 di, ha parlato della situazione in casa azzurra verso la Juventus Antonio D’Amore,ttore dell’Asl2, ha parlato a Fanpage.it della situazione Covid in casa azzurra. Le sue parole verso Juventus-. COVID– «Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio delverso? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. È una situazione sicuramente da monitorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

