Ascolti TV | Domenica 26 dicembre 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maleficent - Signora del male Nella serata di ieri, Domenica 26 dicembre 2021, su Rai1 Maleficent – Signora del male ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Un Natale a 5 stelle ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Feliz NaviDAD ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è scelto da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Città Segrete ha incollato .000 spettatori (%). Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Il matrimonio che vorrei ha registrato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Una sirena a Parigi segna .000 spettatori (%). Sul Nove la seconda e ultima puntata di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso! è seguito da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Maleficent - Signora del male Nella serata di ieri,26, su Rai1 Maleficent – Signora del male ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Un Natale a 5 stelle ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Feliz NaviDAD ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è scelto da .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Città Segrete ha incollato .000 spettatori (%). Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Il matrimonio che vorrei ha registrato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Una sirena a Parigi segna .000 spettatori (%). Sul Nove la seconda e ultima puntata di Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere Offeso! è seguito da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è ...

