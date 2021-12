Ascolti tv domenica 26 dicembre 2021 | vince ' Maleficent' su RaiUno al 15 1%

Advertising

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 26 dicembre In Germania, il film Una poltr… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? - il_Case : Ascolti TV | Domenica 26 dicembre 2021. Maleficent (15.1%) batte Natale a 5 stelle (11.1%). Bene Città Segrete (7.6… - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 26 dicembre 2021: La signora del male supera Un Natale a 5 stelle, bene Città segrete e Unkn… - bellicapelli15 : Ascolti tv domenica 26 dicembre 2021: Maleficent, Natale a 5 Stelle, Città segrete -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti domenica

Glitv in prime time di ieri26 dicembre 2021 vede primeggiare RaiUno con la favola interpretata da Angelina Jolie . Maleficent - La signora del male ha raccolto 2.980.000 spettatori pari ...tv26 dicembre 2021: access prime time e preserale Rai Uno: Soliti Ignoti " Il Ritorno ha conquistato 4.840.000 spettatori (21.6%). Canale Cinque: Paperissima Sprint ha interessato ...Ascolti programmi del daytime, domenica 26 dicembre: i dati auditel di Unomattina in famiglia e i programmi del mezzogiorno Com'è andata in ascolti la ...Giornalisti Rai di nuovo sulle barricate. A pochi giorni dalla protesta per la chiusura dell’edizione notturna della TgR, un nuovo caso mobilita gli operatori dell’informazione e fa scattare la protes ...