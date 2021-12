Ascolti TV 26 dicembre, benissimo i Soliti Ignoti con la vittoria delle due sorelle (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come sono andati gli Ascolti tv del giorno 26 dicembre? Partiamo subito informando che è stato un Santo Stefano un po' particolare. Su Rete 4 Veronica Gentili non è andata in onda con Controcorrente, cedendo il posto a Tempesta d'amore. In prima serata è stato dato spazio ai film natalizi. Colpisce, invece, il numero ottenuto da Amadeus con la puntata di Santo Stefano dei Soliti Ignoti - Il ritorno, infatti, a fine trasmissione si è festeggiata la vittoria delle due concorrenti. Ascolti TV domenica 26 dicembre Prime Time: da Maleficient a Freedom In prima serata Rai 1 ha trasmesso per i suoi 2.98 milioni di telespettatori il film 'Maleficent - Signora del male', conquistando uno share del 15.1%. Canale 5 ha risposto alla concorrenza proponendo ai suoi ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come sono andati glitv del giorno 26? Partiamo subito informando che è stato un Santo Stefano un po' particolare. Su Rete 4 Veronica Gentili non è andata in onda con Controcorrente, cedendo il posto a Tempesta d'amore. In prima serata è stato dato spazio ai film natalizi. Colpisce, invece, il numero ottenuto da Amadeus con la puntata di Santo Stefano dei- Il ritorno, infatti, a fine trasmissione si è festeggiata ladue concorrenti.TV domenica 26Prime Time: da Maleficient a Freedom In prima serata Rai 1 ha trasmesso per i suoi 2.98 milioni di telespettatori il film 'Maleficent - Signora del male', conquistando uno share del 15.1%. Canale 5 ha risposto alla concorrenza proponendo ai suoi ...

Advertising

ParliamoDiNews : Ascolti Tv ieri 26 dicembre: chi ha convinto e chi no, dati e approfondimenti #ascolti #dicembre #convinto #dati… - GianlucaScarla4 : @StefaniaRugger7 Per le classifiche oggi benone, ma gli ascolti di Perso nel buio sono bassissimi per raggiungere l… - GianlucaScarla4 : @serymeloni Per le classifiche oggi benone, ma gli ascolti di Perso nel buio sono bassissimi per raggiungere l’oro… - Teleblogmag : Rai Uno si aggiudica la prima serata #Ascoltitv con #maleficent Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per ess… - sevenblog_it : La diva Marlene Dietrich (Schöneberg, 27 dicembre 1901 – Parigi, 6 maggio 1992) canta una canzone in onore della su… -