Ascolti tv 26 dicembre 2021 | “Maleficent” chiude il week end di Natale

(Di lunedì 27 dicembre 2021)tv: il film di Rai1 davanti a quello di Canale5 Il film– Signora del Male con Angelina Jolie su Rai1 ha vinto la gara deglitv delle reti generaliste di ieri sera, domenica 26, registrando il 15,1% di share media con 2,980 milioni di telespettatori. L’anno scorso la stessa rete aveva raccolto il 19% e 5 milioni con lo speciale Affari Tuoi – Viva gli Sposi con Carlo Conti. Medaglia d’argento per la pellicolaa 5 stelle su Canale5 con il 11,1% e 2,121 milioni d’italiani collegati. Nel 2020 l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa l’11,1% e 2,5 milioni con Harry Potter e i doni della morte parte II. Terza piazza per Città segrete su Rai3 con il 7,6% e 1,557 milioni di contatti. Un anno fa la stessa rete aveva fatto il 5,8% e 1,550 milioni con il film ...

tv domenica 26 dicembre 2021: access prime time e preserale Rai Uno: Soliti Ignoti " Il Ritorno ha conquistato 4.840.000 spettatori (21.6%). Canale Cinque: Paperissima Sprint ha interessato