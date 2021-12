Ardea | auguri alla signora Maria che compie 100 anni | la visita dell’Assessore Possidoni FOTO

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tanti, cittadina diche100. A portare il saluto dell’Amministrazione Comunale è stato l’Assessore Alessandro: «Oggi sono andato a trovare, una nostra concittadina ospite presso la casa per anziani Villarzilla.ha appena compiuto 100, è nata a Buonvicino in Calabria e nel corso della sua vita ha lavorato come telegrafista», ha dichiarato. «re centovuol dire avere percorso un lungo cammino: significa essere ricchi di esperienze e ricordi da condividere con chi ti sta accanto, si tratta di un importante traguardo anagrafico che merita la giusta celebrazione. ...

Tanti auguri alla Signora Maria, cittadina di Ardea che compie 100 anni. A portare il saluto dell'Amministrazione Comunale è stato l'Assessore Alessandro Possidoni: «Oggi sono andato a trovare Maria, ...