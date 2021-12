Aprilia piange Ascenzo De Bonis | il noto ortopedico lascia moglie e 2 figli

(Di lunedì 27 dicembre 2021)De, ilci hato all’età di 70 anni. L’uomo lavorava ormai da diversi anni presso la clinica Città died era molto conosciuto in città. Tra i dottori più noti e stimati, Deera untraumatologo che per anni ha esercitato la propria professione presso la casa di cura città didove si è spento questa mattinando suae due. L’uomo era anche un grande appassionato di sport, infatti per anni è stato il medico sociale della prima squadra dell’calcio. I funerali del dottor desi svolgeranno ...

E' venuto a mancare questa mattina all'età di 70 anni Ascenzo De Bonis, il noto ortopedico che da anni operava presso la clinica Città di Aprilia. Il dottor De Bonis si è spento presso la Clinica. La ...