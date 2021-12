(Di lunedì 27 dicembre 2021), è ufficiale:gliin programma per le festee. La decisione è stata comunicata dal sindaco e dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo nel tentativo di limitare i contagi di Covid-19. Anche ad, quindi, delle feste diverse dal solito, che non godranno degli annuali spettacoli e divertimenti. La città, però, resterà rallegrata dalle luminarie artistiche. Leggi anche:, Natale solidale: 210.000€ di buoni spesa per i cittadini bisognosigliNatale sul Mare digliprogrammati. A tutela della salute pubblica il Sindaco, Candido De ...

CorriereCitta : Anzio, annullati tutti gli eventi natalizi: ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio annullati

Il Corriere della Città

anche i fuochi d'artificio in tanti comuni come Padova, Treviso e Venezia. Capodanno, ... Questa decisione è stata presa adma è stata seguita da altri piccoli centri come Barcellona ...... mentre per quellioccorrerà attendere il 2022. Se vi va, dateci un'occhiata ogni tanto ... La Castagnata di Novembre adè un appuntamento tradizionale che si ripropone ogni anno all'...Natale sul Mare di Anzio. A tutela della salute pubblica, l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo ed il Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci, comunicano l’an ...Natale sul Mare di Anzio. A tutela della salute pubblica, l'Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo ...