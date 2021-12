Antonio Raddi è morto in carcere dopo aver perso 25 chili: la famiglia vuole la verità (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il carcere delle Vallette di Torino al centro di un’inchiesta per un caso risalente al 30 dicembre 2019, data in cui il detenuto 28enne Antonio Raddi morì a causa di una infezione polmonare dopo aver perso 25 chili. L’uomo diceva di non riuscire a mangiare, ma gli operatori del carcere erano convinti che la sua fosse soltanto una simulazione. Il caso è approdato in tribunale e si discuterà la richiesta dei familiari di non archiviare l’inchiesta. Si tratta della seconda consulenza tecnica sul tema, dopo che la prima, che parlava di cure non adeguate all’interno del carcere, non era stata giudicata soddisfacente. La storia di Antonio Il Garante delle persone detenute aveva ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ildelle Vallette di Torino al centro di un’inchiesta per un caso risalente al 30 dicembre 2019, data in cui il detenuto 28ennemorì a causa di una infezione polmonare25. L’uomo diceva di non riuscire a mangiare, ma gli operatori delerano convinti che la sua fosse soltanto una simulazione. Il caso è approdato in tribunale e si discuterà la richiesta dei familiari di non archiviare l’inchiesta. Si tratta della seconda consulenza tecnica sul tema,che la prima, che parlava di cure non adeguate all’interno del, non era stata giudicata soddisfacente. La storia diIl Garante dellene detenute aveva ...

