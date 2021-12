Angelo Burzi, si uccide il politico piemontese condannato per i rimborsi: “Accanimento giudiziario”. Ma il pg difende i magistrati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è sparato la notte di Natale, chiuso nel bagno del proprio appartamento in piazza Castello, nel centro di Torino. Ma prima, Angelo Burzi – 73 anni, ex assessore ed ex consigliere regionale di Forza Italia – ha scritto tre lettere, una alla moglie, una alle figlie e una agli amici del mondo politico, per descrivere il profondo malessere causato dal processo e dalla condanna subita per la “Rimborsopoli” piemontese. Poi ha chiamato i carabinieri, annunciando il gesto che stava per compiere e chiedendo che informassero la moglie. Infine si è sparato un colpo alla tempia con una pistola regolarmente detenuta. “Contro di lui (e molti altri) hanno usato la giustizia. Perché c’è gente che l’amministra solo per combattere nemici”, ha twittato il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, tra i politici che hanno usato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si è sparato la notte di Natale, chiuso nel bagno del proprio appartamento in piazza Castello, nel centro di Torino. Ma prima,– 73 anni, ex assessore ed ex consigliere regionale di Forza Italia – ha scritto tre lettere, una alla moglie, una alle figlie e una agli amici del mondo, per descrivere il profondo malessere causato dal processo e dalla condanna subita per la “Rimborsopoli”. Poi ha chiamato i carabinieri, annunciando il gesto che stava per compiere e chiedendo che informassero la moglie. Infine si è sparato un colpo alla tempia con una pistola regolarmente detenuta. “Contro di lui (e molti altri) hanno usato la giustizia. Perché c’è gente che l’amministra solo per combattere nemici”, ha twittato il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, tra i politici che hanno usato la ...

