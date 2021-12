Andrea Locatelli: «Il mio 2021 è stato da 8, una delle stagioni migliori di sempre» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il pilota selvinese, al debutto in Superbike, ha conquistato il quarto posto finale, salendo sul podio quattro volte. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il pilota selvinese, al debutto in Superbike, ha conquiil quarto posto finale, salendo sul podio quattro volte.

Advertising

zazoomblog : Andrea Locatelli: «Il mio 2021 è stato da 8 una delle stagioni migliori di sempre» - #Andrea #Locatelli: #stato… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Caro Franco Locatelli, mi spiace che lei non sia stato invitato nel coro natalizio con le sorelle banderuola (Matteo Basse… - scioperato1 : RT @LaVeritaWeb: Caro Franco Locatelli, mi spiace che lei non sia stato invitato nel coro natalizio con le sorelle banderuola (Matteo Basse… - Ailand1992 : RT @LaVeritaWeb: Caro Franco Locatelli, mi spiace che lei non sia stato invitato nel coro natalizio con le sorelle banderuola (Matteo Basse… - MagiFausto : RT @LaVeritaWeb: Caro Franco Locatelli, mi spiace che lei non sia stato invitato nel coro natalizio con le sorelle banderuola (Matteo Basse… -