Amici 21, spoiler serale: debutto previsto per il 19 marzo (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dovrebbero mancare all’incirca tre mesi al ritorno di Amici in prima serata. Stando alle indiscrezioni che in quest’ultimo periodo sono iniziate a circolare sul web, la fase finale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, dovrebbe avere inizio sabato 19 marzo 2022, al termine della nuova edizione di C’è posta per te (al via a gennaio).Gli alunni dovrebbero essere divisi in tre squadre capitanate, rispettivamente dai rispettivi professori. Ad oggi sono ancora top secret i nomi dei giudici e degli opinionisti. Facciamo insieme il punto della situazione. Amici 21, anticipazioni sul Serele Nonostante sia attualmente fermo, a causa della pausa natalizia, Amici continua a far parlare di se per svariati motivi. In questi giorni sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni riguardo il serale del ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dovrebbero mancare all’incirca tre mesi al ritorno diin prima serata. Stando alle indiscrezioni che in quest’ultimo periodo sono iniziate a circolare sul web, la fase finale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, dovrebbe avere inizio sabato 192022, al termine della nuova edizione di C’è posta per te (al via a gennaio).Gli alunni dovrebbero essere divisi in tre squadre capitanate, rispettivamente dai rispettivi professori. Ad oggi sono ancora top secret i nomi dei giudici e degli opinionisti. Facciamo insieme il punto della situazione.21, anticipazioni sul Serele Nonostante sia attualmente fermo, a causa della pausa natalizia,continua a far parlare di se per svariati motivi. In questi giorni sono iniziate a circolare alcune indiscrezioni riguardo ildel ...

