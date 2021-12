Amici 21, il cantante Albe ottiene il disco d’oro per “Millevoci” (Di lunedì 27 dicembre 2021) disco d’oro PER UN ALTRO ALLIEVO DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Uno degli allievi di Amici 21, ossia il cantante di Anna Pettinelli, Albe, ha ottenuto il suo primo disco d’oro per il suo inedito “Millevoci”. LEGGI ANCHE Amici 21, il serale: da chi saranno capitanate le squadre degli allievi? Albe ha ottenuto il suo primo disco d’oro della sua carriera musicale grazie al suo inedito “Millevoci”, ossia il primo brano che ha prodotto e pubblicato all’interno della scuola di Amici grazie alla sua insegnante Anna Pettinelli che lo ha scelto fin dall’inizio durante le audizioni delle prime puntate di questa ventunesima edizione. Lo ha scelto nonostante il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)PER UN ALTRO ALLIEVO DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI Uno degli allievi di21, ossia ildi Anna Pettinelli,, ha ottenuto il suo primoper il suo inedito “”. LEGGI ANCHE21, il serale: da chi saranno capitanate le squadre degli allievi?ha ottenuto il suo primodella sua carriera musicale grazie al suo inedito “”, ossia il primo brano che ha prodotto e pubblicato all’interno della scuola digrazie alla sua insegnante Anna Pettinelli che lo ha scelto fin dall’inizio durante le audizioni delle prime puntate di questa ventunesima edizione. Lo ha scelto nonostante il ...

