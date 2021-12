Altro che “migliori”, dalla scuola ai tamponi fino al caos quarantene: la gestione della pandemia è un disastro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Eccoci qui. Parla il generale Figliuolo e tutti sull’attenti scrivendo a caratteri cubitali che il militare è pronto a dare l’ennesima “spallata”. La pandemia è imprevedibile, almeno questo l’abbiamo imparato, ma l’acquiescenza con cui ormai siamo pronti a ricevere una soluzione definitiva al giorno (in attesa di quella di domani) senza porre domande sullo stato attuale della situazione è il termometro della svenevolezza della stampa. La maggior parte dei media sono pancia a terra per elogiare il lockdown per i non vaccinati come soluzione già pronta che funziona in Germania. La guerra tra vaccinati e non vaccinati, ormai dovrebbe essere chiaro, è la chiave di volta per non essere costretti ad analizzare la condizione attuale e per soffiare su un bello scontro sociale che vende, fa vendere e distrae. Si potrebbe porre ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021) Eccoci qui. Parla il generale Figliuolo e tutti sull’attenti scrivendo a caratteri cubitali che il militare è pronto a dare l’ennesima “spallata”. Laè imprevedibile, almeno questo l’abbiamo imparato, ma l’acquiescenza con cui ormai siamo pronti a ricevere una soluzione definitiva al giorno (in attesa di quella di domani) senza porre domande sullo stato attualesituazione è il termometrosvenevolezzastampa. La maggior parte dei media sono pancia a terra per elogiare il lockdown per i non vaccinati come soluzione già pronta che funziona in Germania. La guerra tra vaccinati e non vaccinati, ormai dovrebbe essere chiaro, è la chiave di volta per non essere costretti ad analizzare la condizione attuale e per soffiare su un bello scontro sociale che vende, fa vendere e distrae. Si potrebbe porre ...

