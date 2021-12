Alla procura di Salerno c’è la guerra tra «i buoni» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il procuratore della città campana Giuseppe Borrelli ha emanato un documento per richiamare all’ordine la polizia giudiziaria, perché resti nei suoi ranghi. La procura, infatti, si trova a gestire dossier pesanti come l’inchiesta sul governatore Vincenzo De Luca.» E' il sigillo Alla fine di un’epoca, a ben vedere. Quella delle grandi ammucchiate investigative in cui non si capiva mai se a condurre le indagini fossero (come prescrive la legge) i pubblici ministeri oppure le forze di polizia, tanto ambigue e liquide erano le posizioni. In questi anni, un po’ ovunque in Italia, gli sbirri più intraprendenti sono riusciti a ritagliarsi popolarità e potere, nel loro ambiente, imprimendo una precisa direzione alle inchieste, spesso anche al di là delle indicazioni loro affidate dai pm, diventandone di fatto registi e attori protagonisti. ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 dicembre 2021) Iltore della città campana Giuseppe Borrelli ha emanato un documento per richiamare all’ordine la polizia giudiziaria, perché resti nei suoi ranghi. La, infatti, si trova a gestire dossier pesanti come l’inchiesta sul governatore Vincenzo De Luca.» E' il sigillofine di un’epoca, a ben vedere. Quella delle grandi ammucchiate investigative in cui non si capiva mai se a condurre le indagini fossero (come prescrive la legge) i pubblici ministeri oppure le forze di polizia, tanto ambigue e liquide erano le posizioni. In questi anni, un po’ ovunque in Italia, gli sbirri più intraprendenti sono riusciti a ritagliarsi popolarità e potere, nel loro ambiente, imprimendo una precisa direzione alle inchieste, spesso anche al di là delle indicazioni loro affidate dai pm, diventandone di fatto registi e attori protagonisti. ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla procura Eitan: Riesame di Milano rigetta ricorso del complice del nonno ... nonno di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, a rapire il nipote. Gli ... in seguito a un mandato d'arresto europeo nell'inchiesta della Procura di Pavia per sequestro di ...

Tentano di dare fuoco alla caserma dei carabinieri di Noto, nessun ferito ... al tragico episodio dell'omicidio di un ragazzo di 17 anni, Piopaolo Mirabile, appartenente alla ... su disposizione del gip di Siracusa e su richiesta della procura, un uomo di 33 anni che aveva fatto ...

Alla procura di Salerno c’è la guerra tra «i buoni» Panorama Green pass falsi, polizia arresta giovane, indagine partita da Termini Imerese I certificati verdi realizzati dietro pagamento. A lui si rivolgevano diversi clienti no vax, trovati anche altri documenti taroccati.

Green pass falsi venduti sul web Gli agenti della polizia giudiziaria in servizio alla procura di Termini Imerese hanno arrestato un giovane di 26 anni residente nel napoletano che vendeva secondo l'accusa, green pass falsi.

