Alex Belli diserta il GF Vip 6: il motivo della sua assenza in studio (Di lunedì 27 dicembre 2021) Alex Belli non si è presentato al GF Vip 6, ha fatto un semplice collegamento da casa ed ha spiegato il motivo Questa sera, lunedì 27 dicembre, durante la diretta del GF Vip 6 si è collegato da casa sua Alex Belli. Inizialmente, Alfonso Signorini ha nascosto la presenza dell’attore di Centovetrine agli altri coinquilini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021)non si è presentato al GF Vip 6, ha fatto un semplice collegamento da casa ed ha spiegato ilQuesta sera, lunedì 27 dicembre, durante la diretta del GF Vip 6 si è collegato da casa sua. Inizialmente, Alfonso Signorini ha nascosto la presenza dell’attore di Centovetrine agli altri coinquilini L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GrandeFratello : Momento Alex Belli (che vorremmo durasse all'infinito). Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Segu… - GrandeFratello : Crocc che legge Alex Belli è una delle poche gioie di questo 2021! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in dire… - GrandeFratello : Respirate anche voi questa chimica artistica? Alex Belli è in collegamento con noi! #GFVIP - turututiti : Stai zitta che sei più falsa di Alex belli #gfvip6 #GFVIP - sonoounasottona : RT @trashastrale: La camicia di Alex Belli. Ora toglila che non è tua. #gfvip -