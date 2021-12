Alberto Angela è meglio ‘e Pelè | il suo racconto della Napoli notturna fa il boom di ascolti

(Di lunedì 27 dicembre 2021) La divulgazione di qualità viene premiata dagli italiani. La sera del 25 dicembre, dopo aver consumato tavole imbandite di cibi e dolciumi vari tipici del periodo natalizio, milioni di persone si sono sintonizzati su Rai1 per seguire ildi una delle personalità più apprezzate d’Italia. E così quel “Stanotte… A” diha fatto il record ditelevisivi, con oltre 4 milioni di spettatori collegati per vedere la città di Partenope sotto un’altra luce, illuminata dalla luna e dalle stelle. Con le sue meraviglie – troppo spesso soppiantate da altre vicende – viste e narrate dall’occhiotelecamera e dalla voce di colui il quale, da anni, rappresenta l’apicedivulgazione nel nostro Paese....

Advertising

fanpage : 'Ho sempre avuto un rapporto profondo con la città di Napoli, fin da ragazzino. Negli anni sono spesso tornato per… - anperillo : “Spesso le cronache tendono a concentrarsi sulle sue ombre, che non intendiamo ignorare, che vanno individuate e co… - RaiNews : RaiI1 ha vinto la scommessa di puntare sulla divulgazione nella prima serata natalizia #StanotteaNapoli - VesuvioLive : “Stanotte a Napoli”, Alberto Angela chiude così: “Ammo fernuto” - mr_myro : @ArbitElegan @anima_leggera ???? potremmo fargli invertire i ruoli: Sorrentino che conduce un programma di divulgazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela

Una definizione che non mi pare lontana da quella che forse avrebbe attribuito alla trasmissione di Rai 1, realizzata da, andata in onda la sera di natale. Un successo di pubblico ...L'enorme orologio del Musée d'Orsay - Tramite Pixabay Su Raitra le "Meraviglie" d'Italia, da Procida al Gran Paradiso A partire da martedì 28 dicembre tornano, in prima serata, ...C’è la Lucca di Giacomo Puccini, dell’anfiteatro romano e del seicentesco Palazzo Pfanner, e c’è la magia segreta di Pompei, svelata, in prima visione, attraverso un viaggio cinematografico tra eros e ...«Napoli ha illuminato il Natale di tutti gli italiani. Il programma ‘Stanotte a Napolì ha regalato grandissime emozioni: per questo dico grazie alla Rai e grazie ad Alberto Angela per aver lanciato un ...